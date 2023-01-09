Агент Алберто: вернется ли Юри в "Зенит"? Это зависит от Александра Медведева

Агент нападающего Юри Алберто Андре Кюри рассказал о будущем игрока в "Зените", который в настоящее время находится в аренде в "Коринтианс".

Фото: Global Look Press





Бразильский нападающий Юри Алберто перебрался из "Зенита" в "Коринтианс" на правах двусторонней аренды летом 2022 года. В клуб из Санкт-Петербурга в рамках этой сделки отправились голкипер Иван Куарежма и атакующий полузащитник Густаво Мантуан. Оба за первую часть текущего сезона так и не стали полноценными игроками основы команды Сергея Семака и появляются на поле преимущественно на замену или в матчах Кубка России. Аренда Юри Алберто должна быть прекращена летом 2023 года. До сих пор неизвестно, останется ли игрок в "Коринтиансе" или вернется в "Зенит". Сам Алберто открыто говорил о том, что не хочет возвращаться в Россию. – Вернется ли Алберто в " Зенит "? Может быть да, может быть нет. Это зависит от Александра Медведева, – цитирует агента "СЭ" Бразильский нападающий Юри Алберто перебрался из "Зенита" в "Коринтианс" на правах двусторонней аренды летом 2022 года. В клуб из Санкт-Петербурга в рамках этой сделки отправились голкипер Иван Куарежма и атакующий полузащитник Густаво Мантуан. Оба за первую часть текущего сезона так и не стали полноценными игроками основы команды Сергея Семака и появляются на поле преимущественно на замену или в матчах Кубка России. Аренда Юри Алберто должна быть прекращена летом 2023 года. До сих пор неизвестно, останется ли игрок в "Коринтиансе" или вернется в "Зенит". Сам Алберто открыто говорил о том, что не хочет возвращаться в Россию.