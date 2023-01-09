"Отступные за Сычевого для "Зенита" — полная ерунда! Не верю в его выкуп, тем более "Зенитом". Зачем он вообще нужен питерцам? Как и никто Сычевого не возьмёт за 1 млрд рублей. Просто это прописали, чтобы он никуда не ушёл. Слишком большие деньги за него!" - цитирует Тарханова "Чемпионат".
Напомним, Владимир Сычевой в конце декабря прошлого года стал игроком "Крыльев Советов". Сообщалось, что в контракте игрока с самарцами прописан пункт, согласно которому для "Зенита" прописана сумма отступных в размере 200 млн рублей. Для всех остальных клубов она в несколько раз выше.
Тарханов: отступные Сычевого для "Зенита" - полная ерунда! Зачем он вообще нужен питерцам?
Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал информацию о том, что "Зенит" получил эксклюзивные условия для возможной покупки Владимира Сычевого из "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Оренбург"