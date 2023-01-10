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Орлов: Ренан считается лучшим молодым защитником Бразилии, но почему его берет "Зенит", а не "Реал" или "Барселона"

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Известный телекомментатор и ведущий Геннадий Орлов высказался по поводу возможного новобранца "Зенита" Роберта Ренана.
Фото: соцсети
- Почему Ренана не пригласил никто из грандов футбола? Ему в последнее время делается такая реклама, что он считается лучшим за последние годы молодым защитником в Бразилии. Ни "Челси", ни "Реал", ни "Барселона" [не берут Ренана] — а "Зенит" его берёт, - приводит мнение Орлова ютуб-канал "Такой футбол".

Недавно различные источники сообщили, что 19-летний бразилец Роберт Ренан, выступающий на позиции центрального защитника, будет защищать цвета "Зенита". Футболист стал частью сделки по переходу форварда сине-бело-голубых Юри Алберто в "Коринтианс" и подписал соглашение с петербуржским коллективом до 2025 года. В 2022 году у бразильца 13 игр, в которых он отметился одной голевой передачей. Ориентировочная трансферная стоимость Ренана оценивается в 2 млн евро (по данным авторитетного аналитического портала Transfermarkt).Ранее в СМИ появлялась информация, что у Роберта было предложение от английского клуба.

"Зенит" в нынешнем розыгрыше РПЛ после 17 туров располагается на 1 строчке. Команда Сергея Семака набрала 42 очка и опережает "Спартак" на 6 баллов. Ранее петербуржский клуб расстался со своим основным центральным защитником и капитаном Деяном Ловреном.


Зенит Орлов
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