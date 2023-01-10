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Аршавин: Каррере интересен только "Спартак". Я не знаю, кому он еще нужен, и непонятно, кто ему может заплатить столько

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Заместитель генерального директора "Зенита" Андрей Аршавин высказался по поводу экс-тренера "Спартака" Массимо Карреры.
Фото: "Чемпионат"
- Я думаю, Каррере интересен только «Спартак». Я не знаю, кому он еще нужен, и непонятно, кто ему может заплатить столько, сколько заплатит "Спартак", - приводят мнение Аршавина РИА Новости.

58-летней специалист Массимо Каррера начинал свою самостоятельную тренерскую карьеру в "Спартаке". Ранее итальянец работал только помощником в штабе Антонио Конте. С московским коллективом Массимо в своей первый же сезон добился исторического результата, став с командой чемпионами России впервые за 16 лет. Через пару месяцев Каррера завоевал Суперкубок России. Также "Спартак" под руководством итальянца одержал самую крупную победу в ЛЧ в своей истории, обыграв "Севилью" (5:1) в активе итальянца самая крупная победа в ЛЧ В 2018 году из-за неудовлетворительных результатов тренер был отправлен в отставку. Позже Каррера работал с греческим "ПАОКом" и итальянским "Бари", но больших успехов не добился.


Спартак Каррера Аршавин
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