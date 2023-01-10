"Подобное решение не нарушает принцип политического нейтралитета и не является дискриминационным", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте суда.
Напомним, российские клубы временно отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА – спортивные организации приняли соответствующее решение прошлой весной.
Аналогичное ограничение распространяется на национальные команды страны.
CAS отклонил апелляцию российских клубов на отстранение от еврокубков
Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение по апелляции на отстранение от еврокубков, которую подали ЦСКА, "Зенит", "Сочи" и "Динамо".
Фото: РФС