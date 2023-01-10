CAS отклонил апелляцию российских клубов на отстранение от еврокубков

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение по апелляции на отстранение от еврокубков, которую подали ЦСКА , " Зенит ", "Сочи" и " Динамо ".

Фото: РФС

"Подобное решение не нарушает принцип политического нейтралитета и не является дискриминационным", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте суда.



Напомним, российские клубы временно отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА – спортивные организации приняли соответствующее решение прошлой весной.



Аналогичное ограничение распространяется на национальные команды страны.