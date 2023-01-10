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Шалимов – о решении CAS: нас будут долбить до последнего. Наша победа — их поражение

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Российский тренер Игорь Шалимов высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию клубов РПЛ.
Фото: ФК "Урал"
"Нас будут долбить до последнего. Вообще, когда мы одержим победу, и выполним все задачи, то в спорте будет еще хуже. Наша победа — их поражение. Поэтому лучше перейти в Азию, зачем тянуть", — цитирует наставника "РБ Спорт".

Ранее стало известно, что спортивный арбитражный суд отменил апелляцию по отстранению от еврокубков, которую подали "Зенит", ЦСКА, "Динамо" и "Сочи".

Клубы Российской Премьер-лиги временно отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА – ограничение касается Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Национальные команды России не могут участвовать в соревнованиях, которые проводят эти организации.


Шалимов CAS РФС
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