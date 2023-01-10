По данным источника, сейчас наиболее близок к приобретению футболиста "Торино". Речь идет об аренде игрока, но сделка далека до завершения.
Шомуродов проводит третий сезон в итальянской Серии А – сначала он играл в составе "Дженоа", а с 2021 года выступает за "Рому". В текущем розыгрыше национального первенства футболист вышел на поле в шести играх чемпионата и не отметился результативными действиями.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Торино" хочет зимой согласовать с "Ромой" аренду Шомуродова
Форвард "Ромы" Элдор Шомуродов может сменить клубную прописку в ближайшие дни.
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