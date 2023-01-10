"Хорошая новость для "Зенита", плохая новость для российской молодежи. Я ожидал, что если российские клубы не смогут играть в еврокубках, то клуб даст больше шансов молодым российским игрокам. К сожалению, деньги снова побеждают", — цитирует Петржелу "СЭ".
Сегодня "Зенит" объявил, что Алберто переходит в "Коринтианс". В обмен на нападающего, коллектив из Санкт-Петербурга получит защитника Роберта Ренана и полузащитника Ду Кейроса. Ренан пополнит состав сине-бело-голубых этой зимой, Ду Кейрос присоединится к команде предстоящим летом.
Также в "Зените" сообщили, что клуб досрочно покидает арендованный у "Коринтианса" вратарь Иван.
Петржела – о Ренане и Ду Кейросе в "Зените": плохая новость для молодежи – деньги снова побеждают
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился мнением о сделке питерцев с "Коринтиансом" по обмену форварда сине-бело-голубых Юри Алберто.
Фото: ФК "Зенит"