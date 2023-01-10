"Я общался с Ондуа на чемпионате мира, общался еще до того, как приехать [сюда], с ним советовался много. Он был прав — очень сильная лига. Я удивился, что у него есть русские корни, потому что не знал про это раньше" , — цитирует камерунца ТАСС.
Нгамале подписал контракт с "Динамо" в сентябре 2022 года. Также футболист попал в финальную заявку национальной команды на чемпионат мира. 28-летний нападающий вышел на поле в двух матчах мирового первенства – попал в стартовый состав на игру против Бразилии. В матче против команды Швейцарии Нгамале заменил Бриана Мбемо во втором тайме.
Нгамале: Ондуа говорил мне, что РПЛ – очень сильная лига
Форвард "Динамо" и сборной Камеруна Муми Нгамале поделился мнением о напарнике по национальной команде Гаэле Ондуа.
Фото: ФК "Динамо"