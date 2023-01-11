- Главная интрига РПЛ - кто вылетит, а именно - останутся ли "Торпедо" и "Локомотив". Очень переживаю за "Торпедо". Безумно расстроюсь, если клуб вылетит из РПЛ. Я половину своей жизни переживал, что они играли в Первой лиге, - передает слова Непомнящего "Чемпионат".
Московское "Торпедо" на осеннем отрезке розыгрыша Российской премьер-лиги сезона-2022/2023 набрало 6 очков в 17 матчах и занимает последнее, 16 место в турнирной таблице. Отставание "автозаводцев" от занимающих предпоследнее место "Химок" составляет 6 очков, от находящихся в зоне стыковых матчей московского "Локомотива" и воронежского "Факела" - 7 очков.
Непомнящий: главная интрига РПЛ - кто вылетит. Очень переживаю за "Торпедо"
Экс-главный тренер "Томи" и сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался об интригах весенней части сезона РПЛ.
Фото: РИА Новости