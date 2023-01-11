- Все кричат про "спартаковский" футбол, но поколения меняются. Всем в первую очередь нужен результат. Абаскаль его дает, тем более все скептически относились к его назначению. Нужны победы, а всё остальное простится, - передает слова Прудникова Sport24.
Московский "Спартак" по итогам осенней части Российской премьер-лиги занимает второе место в турнирной таблице с 36 набранными очками в 17 матчах, отставание от лидирующего "Зенита" составляет 6 очков. В Кубке России красно-белые заняли первое место в квартете с "Крыльями Советов", "Зенитом" и "Факелом" и вышли в 1/4 финала верхней сетки плей-офф турнира. Из 4 матчей против сине-бело-голубых, которые успел провести "Спартак" в этом сезоне (1 в Суперкубке, 1 в чемпионате и 2 в Кубке России), подопечные 33-летнего испанского главного тренера Гильермо Абаскаля один выиграли (3:0), один сыграли вничью с поражением по пенальти (0:0, пен. 2:4) и два проиграли (0:4, 1:2).
Прудников - о "спартаковском футболе": нужны победы, всё остальное простится. Абаскаль результат дает
Экс-нападающий "Спартака" Александр Прудников высказался об игре, которую ставит красно-белым испанский главный тренер Гильермо Абаскаль.
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