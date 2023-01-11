- Медосмотр прошел хорошо. К возобновлению сезона готов на 100%. Уверен, что по силам догнать "Зенит", - приводит мнение Хлусевича ТАСС.
"Спартак" и "Зенит" лидируют по итогам 17 сыгранных туров нынешнего розыгрыша РПЛ. Московский коллектив отстают от петербуржцев на 6 очков. Команды встречались между собой в рамках российского первенства в 8 туре. Тогда победу праздновал "Зенит" (2:1). В Кубке России "Спартак" выступил успешнее. Красно-белые попали в один квартет с сине-бело-голубыми и смогли опередить его в таблице. За 6 матчей команда Гильермо Абаскаля одержала 5 побед и выиграла свою группу.
Даниил Хлусевич, выступающий на позиции правого защитника, поучаствовал в 16 матчах в РПЛ. На счету футболиста 2 ассиста.
Хлусевич: "Спартаку" по силам догнать "Зенит"
Игрок "Спартака" Даниил Хлусевич высказался по поводу чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"