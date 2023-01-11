"Эта команда была способна решать серьезные задачи. А если бы мне еще дали как следует доукомплектовать команду... Я с боем продавливал отдельные кандидатуры! Составлял список. Он отдавался еще куда-то. И в итоге нефутбольный человек вычеркивал фамилии, а вписывал почему-то свои...", - цитирует тренера "СЭ".
Юран покинул пост главного тренера "Химок" в августе 2022 года – он проработал в команде с февраля. Под его руководством подмосковный коллектив избежал вылета из Российской Премьер-лиги в предыдущем сезоне и шел на седьмом месте в текущем розыгрыше по итогам четырех туров.
На зимнюю паузу химчане ушли, занимая 15-е место в турнирной таблице.
Юран: с боем продавливал отдельные кандидатуры! Нефутбольный человек вписывал свои фамилии
Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран поделился воспоминаниями о селекционной работе клуба при нем.
Фото: ФК "Химки"