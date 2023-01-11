По данным источника, стороны уже обсуждают финальные детали потенциального трансфера.
Александр Трошечкин выступает за "Ахмат" с февраля прошлого года. Он перебрался в стан грозненцев, когда их тренировал Андрей Талалаев, который сейчас работает на аналогичной должности именно в "Торпедо". После 17 туров москвичи занимают последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав лишь 6 очков в первой части чемпионата.
В нынешнем сезоне Трошечкин провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,2 млн евро.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": полузащитник "Ахмата" Трошечкин перейдет в "Торпедо"
Полузащитник "Ахмата" Александр Трошечкин близок к уходу в "Торпедо".
Фото: ФК "Ахмат"