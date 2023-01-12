– Проблем во взаимоотношениях с несколькими опытными игроками у меня не было. В любом коллективе, где собраны очень серьезные, знающие себе цену футболисты, могут быть какие-то недопонимания и сомнения – как с одной, так и с другой стороны. Но каких-то конфликтов, визгов, криков точно не было. А история про конфликты с Цаллаговым и Юсуповым – это все шляпа, полное вранье, – цитирует Гаранина "РБ Спорт".
Российский специалист Вадим Гаранин еще в прошлом сезоне возглавлял красноярский "Енисей" в Футбольной национальной лиге (сейчас – Первая лига). В этом клубе он работал с января 2022 года по июнь 2022 года (успел провести во главе "Енисея" всего 16 матчей). В "Сочи" Гаранин успел провести 23 матча. Он был назначен тренером сочинской команды в июне 2022 года, работал в тренерском дуэте с Александром Точилиным, так как сам не имел соответствующей квалификации. При них "Сочи" завершило первую часть текущего сезона на девятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. С недавних пор (официально клуб объявил об этом 25 декабря 2022 года) новым главным тренером "Сочи" назначен Курбан Бердыев, а Вадим Гаранин близок к возвращению в "Енисей". Александр Точилин не вошел в тренерский штаб Бердыева, но утверждает, что все еще является сотрудником футбольного клуба "Сочи".
Гаранин: история про конфликты с Цаллаговым и Юсуповым – это все шляпа, полное вранье
Бывший тренер "Сочи" Вадим Гаранин отреагировал на информацию о конфликтах с несколькими опытными игроками команды.
Фото: ФК "Сочи"