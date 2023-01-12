- Для меня неудивительно, что Дзюба до сих пор не может найти команду. Он алчный и жадный человек, который охотится только за деньгами. Для него это самое главное. Наверное, если бы Дзюба просто хотел играть, а не запрашивал огромную зарплату, он бы уже был в какой-то команде. Но ему не важен футбол, для Дзюбы самое главное — деньги, - приводит мнение Петржелы "РБ Спорт".
Российский форвард Артем Дзюба сейчас находится в поисках нового места продолжения карьеры. Футболист начинал сезон в турецкой Суперлиге, но не смог завоевать доверие главного тренера своего клуба – "Адана Демирспор". Лучший бомбардир российского чемпионата провел за турецкий коллектив всего 5 игр и отличился лишь однажды. В ноябре Дзюба покинул свой клуб и сейчас пребывает в статусе свободного агента. По сообщениям СМИ, Артем намерен продолжить свою карьеру в России и предлагает услуги различным российским командам, в частности, "Краснодару" и "Пари НН". Но клубы отказались от приглашения экс-игрока "Зенита" и "Спартака". Также о нежелании подписывать Артема высказались в "Сочи" и "Урале". По данным различных источников, у бывшего капитана сборной России есть варианты продолжения карьеры в ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции.
Петржела: Дзюба - жадный человек, который охотится только за деньгами. Неудивительно, что он до сих пор без команды
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела высказал мнение о том, почему Артем Дзюба до сих пор без команды.
Фото: ФК "Адана Демирспор"