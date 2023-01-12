"Я бы не приветствовал Соболева в "Зените". "Зенит" — цивилизованный клуб. Та же история с Родригао возмутила всех настоящих болельщиков клуба. Соболев — забияка. Плюс, мне кажется, что есть молодые игроки, которые перспективнее Соболева", - цитирует Орлова Sport24.
Соболев проводит свой четвертый сезон в составе "Спартака". В текущем розыгрыше Российской Премьер-лиги 25-летний нападающий принял участие в 16 матчах, в которых забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи.
Отметим, Соболев стал одним из участников массовой драки между игроками "Зенита" и "Спартака" после финального свистка в матче Кубка России.
Орлов: не приветствовал бы Соболева в "Зените". Он забияка, всех возмутила история с Родригао
Российский комментатор Геннадий Орлов высказался о форварде "Спартака" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Спартак"