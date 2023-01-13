- Рассказову не повезло в "Спартаке". Я бы не сказал, что он посредственный игрок. Напротив. Но вот Мевля... Я не знаю, кто его привел, но у него нет того уровня, чтобы играть за "Спартак", - приводит мнение Камоцци "СЭ".
Сегодня "Спартак" отправился на свой первый сбор в ОАЭ. Наставник команды Гильермо Абаскаль принял решение не брать 32-летнего словенского центрального защитника Миху Мевлю и 25-летнего воспитанника красно-белых Николая Рассказова. Как сообщает пресс-служба московского коллектива игроки, скорее всего, перейдут в другие клубы.
Миха Мевля защищает "цвета" Спартака с осени 2022 года. На счету словенца 7 матчей за красно-белых во всех турнирах. Контракт защитника с коллективом из Москвы завершается летом 2023 года. Авторитетный аналитический портал Transfermarkt оценивает Мевлю в 600 тысяч евро. Николай Рассказов в этом сезоне провел 11 встреч за москвичей и отличился один раз. Соглашение россиянина действует еще полгода. Трансферная стоимость Николая также оценивается в 600 тысяч. "Спартак" после 17 туров занимает 2 место в нынешнем розыгрыше РПЛ, у москвичей 36 набранных очков.
Камоцци: не знаю, кто привел Мевлю, но у него нет того уровня, чтобы играть за "Спартак"
Фото: ФК "Спартак"