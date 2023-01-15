– Вова мне звонил, поговорили. Я сказал, чтобы продолжал работу, реализовал желания, забивал голы. Он поблагодарил меня и тренерский штаб. Сейчас у нас есть два-три игрока на этой позиции. Я никого не хочу подписывать, – цитирует Личку "Матч ТВ".
Официально о переходе Владимира Сычевого в самарский клуб сами "Крылья Советов" объявили в своих социальных сетях и официальных ресурсах 25 декабря 2022 года. Первую часть текущего сезона Российской премьер-лиги Владимир провел в футбольном клубе "Оренбург", забив сразу 14 мячей. Это позволило стать ему одним из лучших бомбардиров РПЛ. Столько же мячей забил Квинси Промес из "Спартака", но Владимир затратил на это меньше времени и имеет превосходство. За "Крылья Советов" Владимир будет выступать уже под другой фамилией – Писарский.
Личка – о замене для Сычевого: у нас есть два-три игрока на этой позиции. Я никого не хочу подписывать
Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка рассказал о прощании с нападающим Владимиром Сычевым, который зимой перебрался в самарские "Крылья Советов".
Фото: Чемпионат.com