Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
17:00
ФулхэмНе начат
П1 1.48X 4.7П2 6.6
Челси
17:00
Кристал ПэласНе начат
П1 1.82X 3.6П2 4.7
Тоттенхэм
19:30
АрсеналНе начат
П1 3.2X 3.55П2 2.26

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
16:00
ЭспаньолНе начат
П1 2.55X 2.9П2 3.35
Альмерия
18:15
АтлетикоНе начат
П1 4.4X 3.65П2 1.86

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
14:30
ЛациоНе начат
П1 3.45X 3.75П2 2.06
Торино
17:00
СпецияНе начат
П1 1.72X 3.7П2 5.2
Удинезе
17:00
БолоньяНе начат
П1 1.98X 3.45П2 4.1
Аталанта
20:00
СалернитанаНе начат
П1 1.34X 5.6П2 8.6
Рома
22:45
ФиорентинаНе начат
П1 2.08X 3.4П2 3.75

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
15:00
ТруаНе начат
П1 1.45X 4.9П2 6.8
Тулуза
17:00
БрестНе начат
П1 1.98X 3.7П2 3.8
Реймс
17:00
НиццаНе начат
П1 2.65X 3.2П2 2.85
Монпелье
17:00
НантНе начат
П1 2.6X 3.3П2 2.85
Анже
17:00
КлермонНе начат
П1 2.38X 3.35П2 3.15
Монако
19:05
АяччоНе начат
П1 1.45X 4.7П2 7.4
Ренн
22:45
ПСЖНе начат
П1 5.2X 4.5П2 1.59

Суперкубок Испании

Новости
Реал
22:00
БарселонаНе начат
П1 3.2X 3.65П2 2.3
Реклама лига ставок Сделать ставку

Личка – о замене для Сычевого: у нас есть два-три игрока на этой позиции. Я никого не хочу подписывать

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка рассказал о прощании с нападающим Владимиром Сычевым, который зимой перебрался в самарские "Крылья Советов".
Фото: Чемпионат.com
– Вова мне звонил, поговорили. Я сказал, чтобы продолжал работу, реализовал желания, забивал голы. Он поблагодарил меня и тренерский штаб. Сейчас у нас есть два-три игрока на этой позиции. Я никого не хочу подписывать, – цитирует Личку "Матч ТВ".

Официально о переходе Владимира Сычевого в самарский клуб сами "Крылья Советов" объявили в своих социальных сетях и официальных ресурсах 25 декабря 2022 года. Первую часть текущего сезона Российской премьер-лиги Владимир провел в футбольном клубе "Оренбург", забив сразу 14 мячей. Это позволило стать ему одним из лучших бомбардиров РПЛ. Столько же мячей забил Квинси Промес из "Спартака", но Владимир затратил на это меньше времени и имеет превосходство. За "Крылья Советов" Владимир будет выступать уже под другой фамилией – Писарский.


Личка Сычевой Оренбург
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Гершкович: РФС нужно приложить все силы, чтобы остаться в УЕФА. Квота Европы в 2,5 раза больше, чем в Азии
Фернандеш – об "МЮ": несколько месяцев назад каждый заботился о себе. Сейчас мы работаем друг для друга
Кавазашвили: при Абаскале "Спартак" способен выиграть золото РПЛ
"РБ Спорт": "Торпедо" и Дзюба заключат контракт до конца сезона
Goal: "Палмейрас" пытался подписать Клаудиньо. "Зенит" запросил более 20 млн евро за игрока
Мостовой – о Мудрике в "Челси" за 100 млн евро: многие от этой сделки "хорошо покушают"
Официальный аккаунт сборной России поздравил Далера Кузяева с юбилеем 1
Журналист Николо Скира: "Наполи" ведет переговоры со Спаллетти о продлении контракта
Геркус: футболисты уровня Дзюбы сначала подписывают контракт, а потом уже едут на сборы. Соглашение пока не подписано 4
Журналист Карпов: Дзюба не едет на сборы вместе с "Торпедо", но вероятность перехода Артема в этот клуб существует
Даса: у "Динамо" есть все шансы закончить чемпионат в тройке лучших
Лаутаро Мартинес: шансы на Скудетто есть. "Интер" не должен больше ошибаться, иначе соперники оторвутся слишком далеко
Кучаев – о том, что только он приехал на сбор ЦСКА без телефона: открыл для себя много нового
Скоулз: Артете не хватает опыта в борьбе за титулы
Представитель Квеквескири: от "Динамо" был запрос в декабре. Ведем диалог с ними