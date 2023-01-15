По данным источника, "Локомотив" ведет переговоры с "Крыльями Советов" по поводу обмена 20-летнего россиянина Сергея Бабкина на 19-летнего российского атакующего хавбека Артема Соколова. "Железнодорожники" с волжане согласовали условия сделки. Но при переговорах о личном контракте Бабкин отказался переходить в самарский коллектив по причине недостаточного игрового времени. Источник сообщает, что если клубы не смогут уговорить Сергея, то сделка сорвется.
Сергей Бабкин провел всего 14 матче за "Крылья Советов" во всех турнирах. На счету футболиста 463 игровых минут. Артем Соколов принял участие в 15 играх за самарцев, в которых отметился 1 ассистентским действием. Ранее из "Крыльев Советов" в "Локомотив" перешли Сергей Пиняев и Максим Глушенков.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": сделка между "Локомотивом" и "Крыльями Советов" по обмену Соколова на Бабкина может не состояться
Сделка по обмену между "Локомотивом" и "Крыльями Советов" может сорваться.
Фото: ФК "Крылья Советов"