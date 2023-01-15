"Киомбо абсолютно точно хотел бы перейти в ЦСКА. Если клуб действительно заинтересован в нем, то должен начать вести переговоры. Мы открыты!" - цитирует агента Sport24.
Сегодня ЦСКА провел товарищеский матч с "Симбой" - игра завершилась ничейным результатом (2:2). Ворота клуба из Танзании поразили Федор Чалов и Хесус Медина. Киомбо в матче с "армейцами" записал на свой счет дубль.
Агент: Киомбо абсолютно точно хотел бы перейти в ЦСКА. Клуб должен начать переговоры – мы открыты!
Агент Ибрагим Мохаммед, представляющий интересы футболиста танзанийской "Симбы" Хабиба Киомбо, заявил, что его клиент хотел бы продолжить карьеру в ЦСКА.
Фото: ЦСКА