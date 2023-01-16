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Лукин: Дивеев заиграл бы в Серии А. Уедет, возьмет капитанскую повязку и будет там руководить

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Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин высказался о перспективах своего одноклубника, центрального защитника Игоря Дивеева.
Фото: Чемпионат.com
– Заиграл бы Дивеев в Италии, куда его активно сватают? Конечно! Бийол уехал и сейчас в старте "Удинезе", как и Бекао. Дивей уедет, возьмет капитанскую повязку и будет там руководить. Верю в Игоря, – приводит слова Лукина Sport24.

Словенский футболист Яка Бийол перешел в итальянский клуб "Удинезе" в июле 2022 года из московского ЦСКА. В текущем сезоне Бийол отыграл 14 матчей в Серии А, забил два мяча. Бразильский центральный защитник Родриго Бекао также играл за ЦСКА, но перешел в "Удинезе" транзитом через бразильскую команду "Баия". В текущем сезоне чемпионата Италии Бекао провел за "Удинезе" 12 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Также в Серии А сейчас выступают Алексей Миранчук, ранее игравший за "Локомотив", хорват и экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич, а также узбекский нападающий Эльдор Шомуродов, известный по играм за "Ростов".


Лукин Дивеев ЦСКА Серия А Бийол Бекао
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