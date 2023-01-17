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"СЭ": Гулиев чуть не подрался с Гогниевым на сборах. Игрок предложил тренеру "Химок" "выйти раз на раз"

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У полузащитника "Химок" Аяза Гулиева случился конфликт с главным тренером клуба Спартаком Гогниевым.
Фото: ФК "Химки"
По информации источника, Гулиеву не понравились придирки главного тренера подмосковной команды Спартака Гогниева. Он предложил Гогниеву "выйти раз на раз". В итоге конфликт удалось погасить, но напряжение в команде осталось.

Напомним, ранее "Химки" отстранили от участия на тренировочном сборе сразу 9 игроков основной команды. Сообщалось, что они не входят в планы Спартака Гогниева. После 17 туров его команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.

Источник: "СЭ"


Гулиев Химки Гогниев
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