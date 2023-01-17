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Сычевой: вариант с переходом в "Црвену Звезду" действительно был, но я решил, что мне пока еще хочется поиграть в России

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Новый форвард Крыльев Советов Владимир Сычевой рассказал о том, почему отказался от перехода в Црвену Звезду.
Фото: ФК "Оренбург"
- Да, такой вариант [переход в "Црвену Звезду"] действительно был. Звонили моим агентам и мне лично. Сначала у меня было желание перейти туда. Но потом решил для себя, что мне пока еще хочется поиграть в России, - приводит слова Сычевого "СЭ".

Этой зимой Крылья Советов выкупили у "Оренбурга" лучшего страйкера РПЛ Владимира Сычевого. По данным СМИ, осенью 2022 года клуб из чемпионата Сербии "Црвена Звезда" хотела видеть россиянина в своих рядах, но форвард отказался от данного варианта. Также различные источники указывали, что форвардом интересуется "Зенит", и в контракте игрока с волжским клубом прописана отдельная сумма отступных для петербуржцев.

"Црвена Звезда" по тогам 19 сыгранных туров сербской Суперлиги располагается на 1-м месте. Белградский коллектив набрал 53 очка. "Крылья Советов" с 20 очками находятся на 11 строчке в таблице нынешнего розыгрыша национального первенства.


Сычевой Црвена Звезда Крылья Советов
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