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Шалимов: шанс "Спартака" стать чемпионом - 10%

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Экс-тренер "Урала" Игорь Шалимов не очень высоко оценил шансы "Спартака" на чемпионский титул.
Фото: ФК "Урал"
"Думаю, шансы "Зенита" стать чемпионом — 90%. У "Спартака" — 10%. Если команда Семака будет оступаться, красно-белые должны будут сокращать разрыв. Но, если осечек никаких не будет, им будет очень сложно. "Зенит" очень близок к очередному чемпионству", - цитирует Шалимова "РБ Спорт".

"Зенит" ушел на зимний перерыв в статусе лидера турнирной таблицы РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 42 очка. Сине-бело-голубые на 6 очков опережают "Спартак", который занимает вторую строчку.

Напомним, "Зенит" становился чемпионом в 4-х последних розыгрышах чемпионата России. Последнее чемпионство "Спартака" случилось в сезоне 2016/17, когда команду еще тренировал Массимо Каррера.


Шалимов Спартак Зенит
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