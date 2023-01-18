– Сперцян готов заиграть в ПСВ. Этот парень полтора года показывает достойный уровень, в Эредивизи можно развиваться, это начало хорошей европейской карьеры. Посмотрите, как сейчас там играет Шиманьский. Сперцян ничем не хуже его. Думаю, что Эдуард может спокойно там играть. Это самый клевый чемпионат, где можно приготовиться к европейским лигам и выучить язык, потом уже делать шаг вперед, – цитирует Орещука Metaratings.
Напомним, что ранее ряд источников сообщали об интересе голландского футбольного клуба ПСВ к армянскому полузащитнику "Краснодара" Эдуарда Сперцяна. Якобы ПСВ желает приобрести Эдуарда в качестве замены Коди Гакпо, который этой зимой перешел в английский "Ливерпуль". Сперцян играет за главную команду "Краснодара" с лета 2021 года, его контракт с этим клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
До лета 2021 гола Эдуард был во второй (молодежной) команде "Краснодара", в академии этого клуба. В текущем сезоне, по итогам 17-ти сыгранных туров Российской премьер-лиги и групповой стадии Кубка России, Сперцян отыграл за краснодарскую команду 21 матч, забил 10 мячей, отдать шесть результативных передач.
Орещук: Сперцян готов заиграть в ПСВ. Это лучшее место для начала европейской карьеры
Футбольный агент Роман Орещук прокомментировал возможный трансфер полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна в ПСВ.
Фото: ФК "Краснодар"