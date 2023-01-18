– Трансфер Баринова в "Бешиткаш" невозможен, этого не будет. Турецкие клубы не любят платить деньги за футболистов, им нужны свободные агенты. Они просто могут не заплатить те деньги, которые требует "Локомотив" за Баринова, – цитирует Селюка "РБ Спорт".
До этого один из источников ("РБ Спорт") сообщал о том, что "Бешикташ" предложил Дмитрию зарплату в один миллион евро в год. Еще ранее другой источник ("Матч ТВ") поделился инсайдом о том, что турецкий клуб предложил "Локомотиву" 1,2 миллиона евро за Баринова. Портал Transfermarkt, в свою очередь, оценивает текущую стоимость 26-летнего полузащитника в девять миллионов евро.
Действующий контракт Дмитрия Баринова с "железнодорожниками" рассчитан до 30 июня 2024 года. В нынешнем сезоне на счету у Баринова 16 матчей в Российской премьер-лиге, один забитый мяч и одна результативная передача. Дмитрий является воспитанником "Локомотива" и капитаном команды.
Селюк: Баринова в "Бешикташе" не будет. Турецкие клубы не любят платить деньги за игроков, им нужны свободные агенты
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал возможный трансфер полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова в "Бешикташ".
Фото: Global Look Press