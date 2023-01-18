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Чухлов: трудно понять, зачем "Зениту" академия. Покупают молодежь из Бразилии

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Бывший нападающий "Зенита" Борис Чухлов высказался по поводу политики клуба по формированию состава.
Фото: ФК "Зенит"
- Зачем "Зениту" академия, вообще трудно понять. Раньше говорили так: "Зенит" не может брать оттуда игроков, потому что ему нужны готовые футболисты для достижения результата. Приобретали ветеранов. Сейчас пошла другая тема: покупают молодежь из Бразилии. Куда идти ребятам из академии? - приводит мнение Чухлова "РБ Спорт".

"Зенит" 4 года подряд побеждает в РПЛ. В этом сезоне петербуржский коллектив снова уверенно лидирует в российском первенстве, набрав 42 очка после 17 туров. В случае 5-го подряд чемпионства сине-бело-голубые получат на свою эмблему 2-ю звезду. Все последние победы связаны с приходом в клуб главного тренера Сергея Семака.

Сейчас в составе" Зенита" 7 бразильцев и 2 колумбийца. Летом после прихода 23-летнего опорного хавбека Ду Кейроса футболистов из Бразилии станет 8. Этой зимой команду пополнил 19-летний бразильский защитник Роберт Ренан. Также петербуржцы получили право приоритетного выкупа 16-летнего бразильского таланта Педро. В команде из Санкт-Петербурга в этом сезоне поучаствовало 5 своих воспитанников: вратари Даниил Одоевский и Михаил Кержаков, защитники Данил Круговой и Дмитрий Чистяков, а также хавбек Далер Кузяев.


Чухлов Зенит
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