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Акинфеев: Месси – величайший игрок в истории футбола

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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о том, что Лионель Месси является величайшим игроком в истории футбола.
Фото: "СЭ"
- Я думаю, он всегда им и был. Не мне судить, но на протяжении всего времени, что он выступает на высочайшем уровне, Месси делал результат в невероятном стиле и в "Барселоне", и в "ПСЖ", - приводит слова Акинфеева "СЭ".

35-летний форвард из Аргентины Лионель Месси на ЧМ-2022 помог своей команде завоевать золотые медали мундиаля. Сам футболист был признан лучшим игроком турнира, за 7 матчей Лионель забил 7 голов и совершил 3 ассистентских действия. Это 2-й трофей Месси с аргентинской сборной. Ранее игрок "ПСЖ" выиграл Кубок Америки (2021 г.). Почти всю свою карьеру Месси провел в "Барселоне", с которой смог выиграть 4 титула Лиги Чемпионов и 10 чемпионских титулов испанской Ла Лиги. Летом 2021 года Лионель перешел в "ПСЖ" и сразу же завоевал чемпионство Франции. В текущем сезоне 7-кратный обладатель "Золотого мяча" поучаствовал в 21 встречи за парижский коллектив. В активе Месси 13 голов и 14 голевых передач.


Акинфеев ЦСКА Месси Сборная Аргентины ПСЖ
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