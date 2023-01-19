- Если я стану капитаном, то для меня это будет означать многое. Повязка на руке свидетельствует о том, что я все делаю правильно, что моя игра соответствует требованиям капитана. Капитан должен быть лидером, вести команду за собой, много общаться, особенно с молодыми игроками, - приводит слова Сантоса "СЭ".
28-летний бразильский левый защитник Дуглас Сантос является игроком "Зенита" с лета 2019 года. С петербуржским коллективом футболист завоевал 3 чемпионских титула РПЛ, Кубок России и 3 Суперкубка России. Осенью 2022 года "Зенит" и олимпийский чемпион продлили контракт до 2027 года. Авторитетный аналитический сайт Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Сантоса в 16 млн евро.
Напомним, что защитник и капитан Зенита Деян Ловрен покинул Санкт-Петербург и теперь выступает в чемпионате Франции за "Лион". Вице-капитаном петербуржцев по ходу текущего сезона был Сантос. В этом сезоне бразилец поучаствовал в 23 играх, в которых отметился 4 ассистентскими действиями.
Дуглас Сантос: если я получу повязку, то это будет означать, моя игра соответствует требованиям капитана
Бразильский футболист "Зенита" Дуглас Сантос высказался по поводу возможного назначения его капитаном команды.
Фото: ФК "Зенит"