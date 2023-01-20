- Говорил и буду говорить хорошо о Галактионове. Это молодой и перспективный тренер, у которого есть все шансы добиться результатов с "Локомотивом". Я с ним постоянно на связи, - передает слова Писарева Matchtv.ru.
38-летний Михаил Галактионов летом 2022 года занял пост главного тренера "Пари Нижнего Новгорода". Осеннюю часть чемпионата России нижегородцы под руководством Галактионова завершили на 12 месте, набрав 19 очков в 17 матчах, отрыв от зоны стыковых матчей составил 6 очков. В ноябре 2022 года специалист возглавил московский "Локомотив", который по итогам осенней части текущего розыгрыша РПЛ находится на 14 месте с 13 набранными очками. С Галактионовым во главе "железнодорожники" провели 2 матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России, уступив на выезде "Краснодару" (0:1) и победив дома "Пари НН" (3:1).
Писарев: Галактионов - молодой и перспективный тренер, у которого есть все шансы добиться результатов с "Локомотивом"
Тренер сборной России Николай Писарев оценил шансы на успех главного тренера "Локомотива" Михаила Галактионова.
Фото: ФК "Пари НН"