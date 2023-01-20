- Если бы была возможность вернуть одного легионера в РПЛ, то с удовольствием снова посмотрел бы на Халка, - передает слова Канчельскиса "Чемпионат".
36-летний бразильский нападающий "Атлетико Минейро" Халк выступал в Российской премьер-лиге в составе петербургского "Зенита" в период с сентября 2012 года по июль 2016 года. В чемпионате России Халк провел 97 матчей, забил 56 голов и отдал 39 результативных передач; всего в составе сине-бело-голубых во всех турнирах на счету форварда 148 матчей, 77 забитых мячей и 59 ассистов. В 2022 году Халк сыграл за "Атлетико Минейро" 38 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 4 голевых паса.
Канчельскис: с удовольствием вернул бы в РПЛ Халка
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис рассказал, кого из экс-легионеров РПЛ он хотел бы вернуть в российский чемпионат.
Фото: ФК "Зенит"