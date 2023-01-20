Гоцук, Калинский, Янсане и Майга - в стартовом составе "Пари НН" на первый контрольный матч зимних сборов

Стал известен стартовый состав "Пари Нижнего Новгорода" на товарищескую встречу с узбекским "Навбахором".

Официальный телеграм-канал "Пари Нижнего Новгорода" объявил стартовый состав на контрольный матч с "Навбахором" из Узбекистана, который станет для волжан первым на нынешних тренировочных сборах. Игра начнется в 11:00 по московскому времени.









Ранее пресс-служба нижегородцев сообщала, что на 18 января был запланирован контрольный матч против венгерского клуба "Тисакечке" из второго дивизиона. Однако непосредственно в назначенный день проведения игры было объявлено, что она не состоится.



По итогам осенней части сезона "Пари НН" занимает 12 место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 19 очков в 17 матчах.