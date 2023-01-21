По информации источника, Керк будет выступать за бельгийский "Антверпен". В ближайшее время футболист должен пройти медосмотр, после чего подпишет соглашение с новой командой.
Напомним, ранее сегодня "Локомотив" объявил об уходе Джирано Керка. Сообщалось, что он уйдет на правах платной аренды до конца сезона.
В нынешнем розыгрыше РПЛ в активе Керка 17 матчей за "железнодорожников", в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу. Полузащитник выступал за "Локомотив" с 2021 года.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Керк продолжит карьеру в бельгийском "Антверпене"
Стало известно, куда перейдет Джирано Керк, который покидает "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"