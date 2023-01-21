Об уходе защитника объявила пресс-служба ростовчан. Сообщается, что он перебрался в "Кубань" на полноценной основе. Краснодарский клуб также подтвердил факт свершившейся сделки.
Смирнов выступал за "Ростов" с 2020 года. С тех пор он провел лишь один матч за основную команду. Защитник трижды уезжал в аренды: В "Оренбург", "СКА-Хабаровск" и "КАМАЗ".
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Смирнова в 300 тысяч евро. В апреле этого года ему исполняется 27 лет.
"Ростов" объявил об уходе защитника Смирнова в "Кубань"
Александр Смирнов продолжит карьеру в "Кубани".
Фото: ФК "Кубань"