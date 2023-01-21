- Европейцы меня никогда не осуждали за работу в России, в "Спартаке", – приводит слова Карреры "СЭ".
58-летний специалист из Италии Массимо Карреры стал работать в России с 2016 года. Сначала итальянец трудился помощником в тренерском штабе Дмитрия Аленичева в "Спартаке". А после увольнения россиянина Массимо сам возглавил красно-белый коллектив. В свой первый же сезон Каррера смог завоевать чемпионский титул РПЛ впервые за 16 лет. А летом 2017 тренер выиграл свой 2-й трофей, победив "Локомотив" (2:1) в Суперкубке России. Осенью 2019 года из-за неудовлетворительных результатов Каррера был отправлен в отставку. После чего итальянец работал в греческом "АЕКе" и итальянском "Бари".
Каррера: европейцы меня никогда не осуждали за работу в России
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался по поводу отношения к нему после работы в России.
Фото: "СЭ"