– Удивляет то, что Кофрие добился серьезного прогресса в "Клермоне". Непонятно, что мешало ему показывать такой уровень в "Спартаке", – передает слова Бушманова "Матч ТВ".
Напомним, что бельгийский защитник Максимилиано Кофрие выступает за французский "Клермон" на правах аренды из московского "Спартака". В текущем сезоне Кофрие отыграл 12 матчей за "Клермон" в чемпионате Франции, проведя на футбольном поле в общей сумме 1060 минут. Сам "Клермон" располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Лиги 1, имея на своем счету 28 очков.
В "Спартак" Максимилиано Кофрие переходил в августе 2021 года из бельгийского "Сент-Труйден". За красно-белых он отыграл 26 матчей, отдал одну голевую передачу.
Бушманов – о Кофрие в "Клермоне": непонятно, что мешало ему показывать такой уровень в "Спартаке"
Экс-футболист "Спартака" Евгений Бушманов отметил, что защитник красно?белых Максимилиано Кофрие, которого арендовал французский "Клермон", добился серьезного прогресса.
Фото: Clermont Foot 63