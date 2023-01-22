- Для меня стало сюрпризом то, что Деян ушел. Мы не очень много общались по ходу чемпионата мира, потому что он был занят, я не хотел его отвлекать. Да и после турнира тоже было не до общения, потому что все были в разгаре каникул. Но за последний год у нас с Деяном сложились особенно теплые отношения - мы достаточно много общались и на поле, и за его пределами. Как я узнал о его трансфере? Он сообщил мне, что всё решено с "Лионом". Написал, что ему было очень приятно провести это время в "Зените", познакомиться со мной лично. Мы душевно поболтали перед его уходом, - передает слова Дугласа Сантоса "СЭ".
33-летний центральный защитник и капитан петербургского "Зенита" в осенней части текущего сезона Деян Ловрен в составе сборной Хорватии принял участие в проходившем в ноябре-декабре 2022 года в Катаре Чемпионате мира-2022. На ЧМ-2022 футболист сыграл в 6 из 7 матчей своей национальной команды, записал на свой счет 1 результативный пас и стал со сборной Хорватии бронзовым призером мундиаля. После завершения выступления на чемпионате мира 17 декабря Ловрен отправился в отпуск, в котором остальные игроки сине-бело-голубых находились с конца ноября.
2 января 2023 года стало известно, что хорватский защитник перешел во французский "Лион", сумма трансферной компенсации составила 2 миллиона евро. За новую команду Ловрен успел сыграть 3 матча во всех турнирах, в составе "Зенита" в текущем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, отметившись забитым голом и голевым пасом.
Дуглас Сантос: для меня стал сюрпризом уход Ловрена из "Зенита"
Левый защитник "Зенита" Дуглас Сантос рассказал об уходе из команды центрального защитника Деяна Ловрена.
Фото: ФК "Зенит"