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Салихова: несколько лет назад "Спартаку" активно предлагали Тавареша, но мы выбрали Мозеса

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Жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала, что защитник "Бенфики" Томаш Тавареш мог оказаться в московском клубе несколько лет назад.
Фото: Global Look Press
– Правда ли, что Тавареш мог перейти в "Спартак" несколько лет назад? Да, его активно предлагали тогда. Это могла быть аренда с необязательным выкупом, но мы выбрали Мозеса. У нас было много своих молодых футболистов. Тавареш был очень молод. Запрос Тедеско был на опытного игрока, подключающегося к атакам. Думаю, никто не жалеет, что Мозес оказался в "Спартаке", – цитирует Салихову Sport24.

Напомним, что нигерийский полузащитник Виктор Мозес полноценно перешел в московский "Спартак" летом 2021 года из лондонского "Челси". До этого он выступал за красно-белых на правах аренды из английского клуба.

К этому времени Мозес провел за московскую команду 58 матчей, забил девять мячей, отдал десять голевых передач. Его контракт со "Спартаком" рассчитан до 30 июня 2024 года. 12 декабря 2022 года Виктору исполнилось 32 года.

На данный момент нигериец травмирован и должен вернуться в строй ориентировочно в феврале 2023 года. Сезон Кубка России и Российской премьер-лиги возобновится в конце февраля и начале марта 2023 года. Сейчас российские клубы, в том числе и "Спартак", находятся на зимних тренировочных сборах.


Салихова Тавареш Мозес Спартак
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