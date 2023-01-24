- "Локомотив" действительно интересуется Рафаэлем, но клуб не принимает предложение по аренде, - приводит комментарий агента Sport24.
27-летний колумбиец Рафаэль Борре, выступающий на позиции центрального нападающего, защищает цвета "Айнтрахта" с лета 2021 года. В этом сезоне форвард принял участие в 24 играх за немецкий коллектив, в которых отметился 2 голами и 4 ассистентскими действиями. Контракт Рафаэля с клубом Бундеслиги рассчитан до лета 2025 года. Авторитетный аналитический сайт Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Борре в 16 млн евро.
Ранее СМИ сообщили, что "Локомотив" проявляет интерес к Борре и хотел бы видеть игрока в своей команде, но "Айнтрахт" хотел бы выручить за форварда 15 млн евро.
Агент: "Локомотив" интересуется Борре, но "Айнтрахт" не принимает предложений по аренде
Агент колумбийского форварда "Айнтрахта" Рафаэля Борре Никос Петропулос высказался об интересе "Локомотива" к игроку.
Фото: Thomas Frey/globallookpress