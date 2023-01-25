– Глушаков, конечно же, усилит "Пари НН". Однозначно, даже вопросов нет. Денис – футболист хорошего уровня. Он соответствует любому клубу. Даже если сейчас его вернуть в "Спартак", он будет там играть. Насколько я знаю, если говорить о человеческих и футбольных качествах – это профессионал. Полностью отдает себя команде, – цитирует Канчельскиса "Чемпионат".
Напомним, что российский центральный полузащитник Денис Глушаков в январе этого года покинул подмосковные "Химки", за которые он выступал с октября 2020 года. Прямо сейчас 35-летний хавбек находится на просмотре в нижегородском футбольном клубе "Пари НН", который с недавних пор возглавляет Артем Горлов, лично знакомый с Глушаковым и поддерживающий с ним хорошие отношения.
Денис Глушаков уже играл в московском "Спартаке", неоднократно выводил команду на поле в качестве капитана. За красно-белых в общей сумме Глушаков провел 173 матча, забил 23 мяча, отдал 10 голевых передач.
Канчельскис: даже если Глушакова вернуть в "Спартак", он будет там играть
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказал мнение о возможном переходе 35-летнего Дениса Глушакова в "Пари НН".
Фото: РИА Новости