– Наша команда больше всех в лиге набрала очков дома. Это, конечно, плюс. Мы вернули болельщика на трибуны. Здесь тоже есть удовлетворение. При этом остался определенный осадок от результатов в гостях, – передает слова Евсеева "СЭ".
Ярославский "Шинник" по итогам двадцати сыгранных туров Первой лиги располагается на девятом месте в турнирной таблице, имея на своем счету 28 очков. В последних пяти матчах у ярославцев два поражения, две победы и одна ничья.
Сезон Первой лиги возобновится в начале марта 2023 года. Первым делом "Шинник" сыграет на выезде с футбольным клубом "Родина". Вадим Евсеев возглавляет ярославский "Шинник" с лета 2021 года. К этому моменту провел во главе команды 55 матчей.
Евсеев – об успехах "Шинника" в Первой лиге: мы вернули болельщиков на трибуны и набрали больше всех очков дома
Главный тренер "Шинника" Вадим Евсеев прокомментировал результаты команды в первой части текущего сезона Первой лиги.
Фото: ФК "Шинник"