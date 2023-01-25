- 0:8 от "Зенита" — самое крупное поражение в карьере? Да, самое. "Зенит" — команда больших профи, к тому же все они очень быстрые и классно использует пространство, - приводит слова Веры Sport24.
В рамках 9-го тура РПЛ Оренбург приехал в гости к "Зениту" и пропустил 8 безответных мячей. У петербуржец хет-трик сделал Вендел, дубль оформил Малком и голу забили Иван Сергеев, Далер Кузяев, еще один мяч оренбуржцы отправили в свои ворота. Для "Оренбурга" этот результат стал самым крупным поражением в истории РПЛ, а для "Зенита" самым крупным выигрышем в истории российских чемпионатов. Аргентинский хавбек Лукас Вера отыграл в этой встречи 61 минуту.
Лукас Вера защищает цвета "Оренбурга" с лета 2022 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 18 матчах, в которых забил 1 мяч и формил 4 ассиста.Контракт аргентинца с оренбургским коллективом рассчитан до лета 2024 года.
Вера – о 0:8 от "Зенита": самое крупное поражение в карьере. Петербуржцы очень быстрые и классно используют пространство
Аргентинский футболист "Оренбурга" Лукас Вера высказался по поводу разгромного поражения от "Зенита" (0:8).
Фото: ФК " Оренбург"