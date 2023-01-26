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Ташуев: нам нравится, как работает Агаларов. Он агрессивен, хочет играть, голоден до побед

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Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев высказался по поводу форварда Гамида Агаларова.
Фото: ФК "Ахмат"
- Нам нравится, как он работает. Он забил гол, отдал голевую передачу, агрессивен, хочет играть, голоден до побед, - приводит комментарий Ташуева "Матч ТВ".

22-летний россиянин Гамид Агаларов, выступающий на позиции центрального нападающего, в розыгрыше РПЛ 2021/2022 стал лучшим бомбардиром турнира, забив 19 мячей. В летнее межсезонье форвард перебрался в "Ахмат". Но стать стабильным игроком стартового состава Гамиду пока не удалось. Футболист провел 15 игр за свой новый клуб, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист. Всего у нападающего 608 игровых минут. Аналитический сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Агаларова, чей контракт с грозненским коллективом истекает в июне 2025 года, в 3,5 млн евро.


Ташуев Ахмат Агаларов
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