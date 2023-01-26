- Я не вижу смысла мучить российский футбол такими клубами. В этом клубе больше околофутбольных тем, чем футбольных. "Химкам" не место в РПЛ. Они не соответствуют уровню лиги. Я ничему не удивляюсь — всё закономерно, - приводит мнение Шишкина "Чемпионат".
Этот сезон "Химки" начинали под руководством Юрана. Команда после 4 туров набрали 7 очков и располагались на 7-м месте в таблице. Но руководство клуба приняло решение уволить специалиста и назначить Николая Писарева. Помощник наставника сборной России проработал недолго и после 4 поражений а 4 матчах тоже был отправлен в отставку. Клуб возглавил Спартак Гогниев, который смог одержать всего 1 победу в 15 играх. Сейчас "Химки" по итогам 17 проведенных туров занимают 15 место в таблице РПЛ. В это межсезонье в команде произошли серьезные изменения. Команду покинуло 11 футболистов.
Шишкин – о "Химках": не вижу смысла мучить российский футбол такими клубами. Им не место в РПЛ
Экс-игрок "Спартака" Роман Шишкин поделился мнением по поводу подмосковных "Химок".
Фото: ФК "Химки"