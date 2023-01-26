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Орещук: куда уходить Тюкавину? Кто круче "Динамо" в данный момент? Если только "Зенит"

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Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук высказался по поводу слов нападающего бело-голубых Константина Тюкавина, который заявил, что не покинет клуб.
Фото: ФК "Динамо"
– Он все правильно сказал. У него контракт с "Динамо", в ближайшее время никуда не перейдет. Куда идти? Кто круче "Динамо" в данный момент? Если только "Зенит", но смысл от этого перехода? "Зенит" все равно не играет в еврокубках. "Динамо" здорово развивается семимильными шагами. Условия у Тюкавина хорошие. Дай бог будет предложение из-за границы. В России не вижу смысла ему куда-то уходить, – цитирует Орещука "Спорт день за днем".

Напомним, что молодой нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин заявил о том, что не собирается покидать свой нынешний клуб и переезжать в Санкт-Петербург. Константин сказал это в дебютном выпуске ютуб-шоу под названием "Футбольное катание" с Евгенией Медведевой, которое было опубликовано на официальном канале бело-голубых вчера.

Тюкавин является воспитанником московского "Динамо", за первую команду играет с января 2021 года. Его контракт с бело-голубыми на данный момент рассчитан до лета 2024 года. Само "Динамо" по итогам 17-ти сыгранных туров идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. "Зенит" лидирует в чемпионате России.


Орещук Тюкавин Динамо Зенит
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