"К сожалению, Сергей переболел в новогодние праздники, лечился, поэтому набирал форму и тренировался в Абу-Даби с определёнными ограничениями. Максим уже непосредственно на самом сборе пропустил несколько дней из-за простуды. Но тот объём работы, который они пропустили, они доберут на втором и третьем сборах. С самого начала второго сбора они в строю. Максим уже в конце первого сбора тренировался без ограничений и сыграл с "Родиной", а Сергей вернулся в общую группу после выходных", - цитирует Галактионова "Матч ТВ".
23-летний нападающий Максим Глушенков и 18-летний левый вингер Сергей Пиняев перешли в московский "Локомотив" из самарских "Крыльев Советов" в декабре 2022 года. Общая сумма трансфера за обоих игроков составила около 5,2 миллиона евро. В текущем сезоне на счету Глушенкова 21 матч за самарцев во всех турнирах, 6 забитых голов и 6 результативных передач. Пиняев провел в этом сезоне 15 игр во всех турнирах и записал на свой счет 4 мяча и 3 голевых паса.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги "железнодорожники" занимают 14 место, находясь в зоне стыковых матчей, на их счету 13 набранных очков в 17 проведенных играх чемпионата.
Пиняев вернулся в общую группу на сборе "Локомотива"
Главный тренер столичного "Локомотива" Михаил Галактионов рассказал о самочувствии новичков клуба - нападающего Максима Глушенкова и атакующего полузащитника Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Локомотив"