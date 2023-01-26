26-летний норвежский опорный полузащитник "Динамо" Матиас Норманн готов к тренировочным занятиям в общей группе, сообщают СМИ.
По данным источника, в ночь перед вылетом на второй сбор Норманн успешно прошел контрольное обследование, результаты которого показали, что он может вернуться к полноценному тренировочному процессу вместе со всей командой.
В текущем сезоне норвежец провел за бело-голубых 6 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. 8 октября 2022 года в матче 12 тура Российской премьер-лиги против ЦСКА (1:1) Норманн получил травму плеча, после чего больше не выходил на поле. Второй тренировочный сбор "Динамо" проходит в турецком Белеке с 26 января по 6 февраля.
Источник: Sport24
Sport24: Норманн вернулся в общую группу "Динамо" перед вторым сбором
Опорный полузащитник московского "Динамо" Матиас Норманн восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе.
Фото: ФК "Динамо"