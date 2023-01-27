- Возвращение Дзюбы в РПЛ - отличная новость для любителей российского футбола. Для самого Артема она, конечно же, тоже превосходная. Он наконец-то нашел себе клуб. Думаю, что с Дзюбой российский чемпионат станет гораздо интереснее не только с футбольной точки зрения, но и появятся околофутбольные темы. Желаю Артему успешного рестарта карьеры! Думаю, что за два года Дзюба почувствовал, как плохо бывает без футбола, - передает слова Нигматуллина "Чемпионат".
34-летний экс-нападающий "Зенита" Артем Дзюба покинул сине-бело-голубых в мае 2022 года, одной из причин этого стало недовольство футболиста снизившимся количеством игрового времени в клубе. В августе 2022 года Дзюба на правах свободного агента подписал контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", который расторг по обоюдному согласию 3 ноября, статистика форварда в этой команде составила 5 матчей во всех турнирах и 1 забитый гол. Несколько дней назад появилась информация о переговорах Дзюбы на тему возможного подписания контракта с "Пари Нижним Новгородом".
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Нигматуллин: возвращение Дзюбы в РПЛ - отличная новость. Станет интереснее, появятся околофутбольные темы
Экс-голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о переговорах нападающего Артема Дзюбы с "Пари Нижним Новгородом".
Фото: РПЛ