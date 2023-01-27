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Григорян: пока "Зениту" удается сохранять мотивацию игроков, "Спартак" может рассматривать только борьбу за второе место

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Известный футбольный тренер Александр Григорян оценил перспективы борьбы за золотые медали в текущем розыгрыше чемпионата России.
Фото: ЖФК ЦСКА
– Пока "Зениту" удается сохранять мотивацию игроков, "Спартак" может рассматривать только борьбу за второе место. В этом заслуга Семака. Но и руководство "Зенита" понимает, что без мотивации любой топ-клуб может рухнуть. Шансов сейчас нет, – заявил Григорян в эфире телеканала "Матч Премьер".

27 января московский "Спартак" в контрольном матче обыграл болгарский "Ботев" (1:0). Победный гол на счету воспитанника красно-белых Павла Мелешина.

По итогам 17 туров чемпионата России команда Гильермо Абаскаля располагается на второй строчке в таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на шесть очков. Сине-бело-голубые являются действующими чемпионами страны. Они становились победителями РПЛ в четырех последних сезонах кряду.


Григорян Зенит Спартак
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