– Пока "Зениту" удается сохранять мотивацию игроков, "Спартак" может рассматривать только борьбу за второе место. В этом заслуга Семака. Но и руководство "Зенита" понимает, что без мотивации любой топ-клуб может рухнуть. Шансов сейчас нет, – заявил Григорян в эфире телеканала "Матч Премьер".
27 января московский "Спартак" в контрольном матче обыграл болгарский "Ботев" (1:0). Победный гол на счету воспитанника красно-белых Павла Мелешина.
По итогам 17 туров чемпионата России команда Гильермо Абаскаля располагается на второй строчке в таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на шесть очков. Сине-бело-голубые являются действующими чемпионами страны. Они становились победителями РПЛ в четырех последних сезонах кряду.
Григорян: пока "Зениту" удается сохранять мотивацию игроков, "Спартак" может рассматривать только борьбу за второе место
Известный футбольный тренер Александр Григорян оценил перспективы борьбы за золотые медали в текущем розыгрыше чемпионата России.
Фото: ЖФК ЦСКА